Компания «Роскосмоса» показала решения для производства спутников
РКС показали решения для производства спутников
Компания «Российские космические системы» (РКС) на технической экспозиции показала образцы унифицированных решений для серийного производства спутников. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».
Соответствующие производственные помещения осмотрел глава госкорпорации Юрий Борисов. В частности, гендиректору продемонстрировали цех механической обработки и печатных плат, а также центр испытаний бортовых приборов, комплексов и систем.
Позднее Борисов провел с руководством РКС совещание.
В январе РКС сообщили, что серийное производство наземных станций командно-измерительных систем будет запущено в 2025 году. Основной функцией нового оборудования станет управление целевыми космическими аппаратами и прием информации от них.