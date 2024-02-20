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10:03, 20 февраля 2024Наука и техника

Компания «Роскосмоса» показала решения для производства спутников

РКС показали решения для производства спутников
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство РИА Новости

Компания «Российские космические системы» (РКС) на технической экспозиции показала образцы унифицированных решений для серийного производства спутников. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Соответствующие производственные помещения осмотрел глава госкорпорации Юрий Борисов. В частности, гендиректору продемонстрировали цех механической обработки и печатных плат, а также центр испытаний бортовых приборов, комплексов и систем.

Позднее Борисов провел с руководством РКС совещание.

В январе РКС сообщили, что серийное производство наземных станций командно-измерительных систем будет запущено в 2025 году. Основной функцией нового оборудования станет управление целевыми космическими аппаратами и прием информации от них.

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      Иван Потапов
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