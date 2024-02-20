Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на фигуру словами «жопа колыхается». Соответствующий пост появился в ее личном Telegram-канале.

По словам 52-летней звезды, которая готовится к операции в связи с травмой ноги, ее текущий образ жизни привнес изменения во внешности. «Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок, а жопа колыхается как у Женуарии из сериала "Рабыня Изаура"», — посетовала знаменитость.

Помимо этого, Кудрявцева возмутилась, что все, кто приходят ее навестить, приносят в качестве гостинцев мучное и сладкое. «Вот почему когда приходят гости, в данном случае "навестить", приносят торты, пирожные, пирожки. Ну ясен пень, я лежу пока и в лучшем случае ковыляю до кухни и туалета. Затрата калорий — ноль», — призналась телеведущая.

В декабре 2023 года Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей внешности без макияжа. Кудрявцева призналась, что перестала читать новости, и отметила, что дома она скучная и страшная, когда на ее лице отсутствуют косметические средства.