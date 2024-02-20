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20:19, 20 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о просьбе к министрам отложить мины

Лукашенко рассказал, что когда-то не позволил уничтожить запасы мин в Белоруссии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как ранее не позволил уничтожить запасы мин в республике. Об этом он высказался на совещании с руководящим составом государственных органов национальной безопасности, сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, когда-то министры предлагали ему ликвидировать запас мин в стране за их ненадобностью и из-за соответствующих обещаний представителям других государств.

«Я не скажу, что великий стратег тогда был, но [я], как человек деревенский, с какой-то жадностью сказал: "Ребята, положите мины. Может, пригодятся ". И что? В современной войне без мин невозможно! Украинцы в результате контрнаступа своего попробовали атаковать и даже полосу минных заграждений не прошли. Мины сработали», — заявил он.

Ранее Лукашенко призвал белорусских силовиков «ментально и стратегически» готовиться к третьей мировой войне, посоветовав избавиться от «иллюзий о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта».

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