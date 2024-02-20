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12:12, 20 февраля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о военно-техническом потенциале Белоруссии

Лукашенко: на вооружение Белоруссии поступили два дивизиона РК «Искандер-М»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На вооружение Белоруссии поступили два дивизиона ракетных комплексов (РК) «Искандер-М» и два зенитных ракетных дивизиона С-400. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб», — подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. На вооружение армии страны также были поставлены новые образцы белорусской ракетной системы залпового огня «Полонез-М», дальность удара которых составляет до 300 километров.

Ранее президент Белоруссии заявил, что считает обоснованными опасения о начале новой мировой войны. По его словам, сейчас нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности.

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      Александр Курбатов
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