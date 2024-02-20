На Украине назвали место поставки рассыпанного на железную дорогу зерна

Рассыпанное украинское зерно из поезда должно было отправиться в Германию

Поезд с зерном, которое было рассыпано протестующими польскими аграриями на железную дорогу, должен был отправиться в Германию, а не в Польшу. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.

«На грузовой станции Медика польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу», — рассказали в компании.

«Украинские железные дороги» подчеркнули, что вмешательство польских протестующих в работу железной дороги недопустимо. Согласно заявлению, компания придерживается введенного в 2023 году запрета на импорт зерновых грузов в Польшу. Кроме того, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков назвал инцидент с зерном очередной политической провокацией.

Ранее стало известно, что польские фермеры перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта «Медика — Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно. Похожий инцидент произошел 11 февраля. На видео попали кадры, как зерно из украинских грузовиков в приграничном Дорогуске высыпали польские перевозчики.

