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11:29, 20 февраля 2024Бывший СССР

На Украине признали участие украинских силовиков в событиях Майдана

Прокуратура Украины: в Майдане 2014 года участвовали украинские силовики

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В событиях Евромайдана 2014 года принимали участие именно украинские силовики. Это признал начальник департамента «по делам Майдана» Офиса генпрокурора Алексей Донской, передает «Интерфакс-Украина».

«Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основана на реальных фактах», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, участвовали в разгоне протестующих украинские правоохранители, но Россия оказывала влияние на «принятие решений» и «весь ход событий». Донской добавил, что доказательства будут представлены в суде.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что заявления Владимира Зеленского о якобы подготовке третьего майдана безосновательны. «Все они организовывались, подготавливались. Сейчас некому готовить, некому платить, поэтому никаких майданов не будет», — подчеркнул он.

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      Алевтина Запольская
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