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14:35, 20 февраля 2024Экономика

На Украине раскрыли ущерб от конфликта с Россией

Премьер Шмыгаль: Украина потеряла 30 % экономики и 3,5 млн рабочих мест

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

За последние два года Украина потеряла 30 процентов национальной экономики и лишилась 3,5 миллиона рабочих мест. Ущерб от продолжающегося конфликта с Россией раскрыл премьер-министр республики Денис Шмыгаль, его слова приводит сайт японского телеканала NHK.

Кроме того, Украина с конца февраля 2022 года лишилась около 20 процентов своей территории, уточнил премьер. «Мы потеряли 30 процентов нашей экономики, около 20 процентов наших территорий и мы потеряли 3,5 миллиона рабочих мест», — посетовал Шмыгаль.

Премьер-министр также заявил о недостаточной военной помощи со стороны ключевых западных союзников, включая страны Евросоюза (ЕС) и США. Однако партнеры делают все возможное для поддержки Украины с учетом ограниченных производственных мощностей. «К сожалению, производство боеприпасов во всем мире не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину», — заключил Шмыгаль.

Ранее аналитики Всемирного банка сообщили, что за последний год стоимость восстановления экономики Украины выросла на 75 миллиардов долларов, до 486 миллиардов. Согласно оценке экспертов, этот процесс может занять до десяти лет. При этом прямой ущерб украинской экономике специалисты оценили в 152 миллиарда.

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      Анатолий Акулов
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