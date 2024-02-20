Нидерландский суд поддержал экс-акционеров ЮКОСа в споре с Россией

Суд Амстердама отклонил апелляцию РФ по выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию РФ на решение по делу ЮКОСа и оставил в силе решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о необходимости выплаты денежной компенсации в размере более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный судебный вердикт.

В нидерландском суде сочли необоснованным довод России о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге. По этой причине Апелляционный суд Амстердама не имеет возможности отменить решение вышеуказанной судебной инстанции.

В судебном заявлении указывается, что решение может быть обжаловано представителями российской стороны в Верховном суде Нидерландов. Согласно оценке юристов фирмы De Brauw Blackstone Westbroek, представляющих интересы экс-акционеров ЮКОСа, от решения апелляционного суда до вынесения вердикта Верховным судом Нидерландов может пройти минимум полтора года.

Решение международного арбитражного суда в Гааге по делу ЮКОСа было вынесено в 2014 году спустя десять лет после разбирательства с участием российской стороны. Решение обязывало Россию выплатить бывшим контролирующим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере 50 миллиардов долларов за «экспроприацию» компании. Денежные средства должны были быть перечислены фирмам Hulley Enterprises (Кипр), Veteran Petroleum (Кипр) и Yukos Universal (остров Мэн). Как уточняло агентство Reuters, с того времени размер компенсации мог достичь 60 миллиардов долларов с учетом процентов.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Постоянного третейского суда. Но в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги его восстановил. В начале ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более пятидесяти миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и постановил пересмотреть его. Тем самым Верховный суд Нидерландов отменил решение судебного органа, вставшего на сторону акционеров, и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.