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14:42, 20 февраля 2024Экономика

Платформу «МегаФона» подключили к системе «Антифишинг»

Платформа «МегаФона» подключена к госсистеме мониторинга фишинговых сайтов

Фото: Luke Southern / Unsplash

«МегаФон» подключил к системе мониторинга фишинговых сайтов от Минцифры собственную антифишинговую платформу. Теперь специалисты оператора выявляют мошеннические ресурсы и передают информацию НИИ «Интеграл» для блокировки этих сайтов.

«"МегаФон" обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом, и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей», — рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

По итогам 2023 года компания выявила свыше 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 года.

За январь 2024 года платформа «МегаФона» обнаружила около 6700 мошеннических сайтов. Чаще всего злоумышленники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.

Мошенники часто создают фальшивые формы оплаты, используемые для кражи данных банковских карт, сайты несуществующих инвестиционных платформ и ресурсы, на которых якобы продаются билеты на популярные спектакли, стендап-шоу и другие мероприятия. В январе большинство из них размещалось в доменных зонах ru, shop, com и top.

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      Алена Шаповалова
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