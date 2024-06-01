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19:16, 1 июня 2024Спорт

Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Россиянин Медведев обыграл чеха Махача и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча третьего круга с чехом Томашем Махачем завершилась в трех сетах со счетом 3:1 — 7:6 (6:4), 7:5, 1:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа 24 минуты.

Следующим соперником Медведева станет победитель встречи между австралийцем Алексом де Минауром и немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Медведев является первой ракеткой России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает пятое место. Махач располагается на 34-й строчке.

Ранее с турнира вылетел Андрей Рублев. В матче третьего круга он проиграл итальянцу Маттео Арнальди.

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      Дарья Коршунова
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