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19:12, 1 июня 2024Мир

В США предложили оставить Нью-Йорк без денег после вердикта Трампу

Конгрессвумен Грин предложила оставить Нью-Йорк без денег из-за вердикта Трампу

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Нью-Йорк следует оставить без бюджетных средств из-за обвинительного вердикта местного суда в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом написала член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Никакого больше федерального финансирования Нью-Йорку. Я призываю к этому. Нью-Йорк должен отказаться от обвинительного решения против Трампа. Весь процесс был вне закона. Республиканцы не должны голосовать за передачу даже цента этому коррумпированному штату», — предложила политик.

30 мая суд присяжных в уголовном суде Манхэттена вынес обвинительный вердикт Трампу по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Его признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. По мнению судей, политик осуществил фальсификацию президентских выборов 2016 года, так как не предоставил избирателям всю информацию о себе, скрывая факт своих любовных похождений.

Несмотря на данное решение, бывшему американскому лидеру удалось за сутки после вынесения обвинительного вердикта собрать около 53 миллионов долларов. В апреле он за целый месяц собрал порядка 78 миллионов долларов.

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      Максим Габриелян
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