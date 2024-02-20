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17:11, 20 февраля 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии рассказала о борьбе с гибридной операцией России

Премьер-министр Каллас: Эстония остановила гибридную операцию России

Фото: Christophe Ena / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна смогла остановить гибридную операцию, которую проводили российские спецслужбы на территории республики. Об этом политик сообщила в социальной сети X.

«Эстония успешно пресекла гибридную операцию российских спецслужб на нашей территории. Мы знаем, что Кремль нацелен на все наши демократические общества. Наш ответ: быть открытыми и раскрывать их методы», — рассказала она.

20 февраля Государственная прокуратура Эстонии обвинила российские спецслужбы в причастности к битью окон на машинах главы МВД республики Лаури Ляэнеметса и главного редактора портала Delfi на русском языке Андрея Шумакова. В рамках расследования дела в правоохранители задержали 10 человек.

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      Александр Курбатов
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