Премьер Эстонии рассказала о борьбе с гибридной операцией России

Премьер-министр Каллас: Эстония остановила гибридную операцию России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна смогла остановить гибридную операцию, которую проводили российские спецслужбы на территории республики. Об этом политик сообщила в социальной сети X.

«Эстония успешно пресекла гибридную операцию российских спецслужб на нашей территории. Мы знаем, что Кремль нацелен на все наши демократические общества. Наш ответ: быть открытыми и раскрывать их методы», — рассказала она.

20 февраля Государственная прокуратура Эстонии обвинила российские спецслужбы в причастности к битью окон на машинах главы МВД республики Лаури Ляэнеметса и главного редактора портала Delfi на русском языке Андрея Шумакова. В рамках расследования дела в правоохранители задержали 10 человек.