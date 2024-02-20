Депутат Роднина заявила об усталости от обсуждения возвращения пива на стадионы

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о том, что устала обсуждать возможное возвращение пива на стадионы. Ее слова приводит Sport24.

По ее мнению, этот вопрос не относится к спорту. «Если футбольные клубы говорят, что для них это прибыль, то за все тридцать лет, которые существует профессиональный спорт в России, хорошо бы им было за это время научиться зарабатывать деньги», — заявила Роднина.

13 февраля почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможности продажи алкоголя на стадионах. Функционер выступил за реализацию пива на матчах. «Более того, и водку бы разрешил!» — заявил Колосков.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.