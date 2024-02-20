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14:36, 20 февраля 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о причастности СБУ и ГУР к созданию пыточных на Украине

Рогов: пыточные на Украине создавались при участии ГУР и СБУ с 2014 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевские власти с 2014 года создавали пыточные при участии Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. О причастности украинских спецслужб к их созданию рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сеть пыточных была создана в регионах исторической Новороссии практически сразу же после государственного переворота в 2014 году. Они создавались при активном участии или попустительстве СБУ, ГУР и других карательных структур шайки нацистов», — рассказал он.

По словам Рогова, в пыточных держали людей, выступавших против киевских властей. Он отметил, что на Украине практика создания пыточных и тайных захоронений появилась в 2014 году, но в 2022 она еще больше увеличилась и легализовалась.

Пыточные и тайные захоронения также нашли в Авдеевке после перехода населенного пункта под контроль российских войск. Как пояснил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, чтобы установить все подтверждения и детали этой информации, правоохранители будут работать с людьми, которые выходят из Авдеевки.

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      Александр Курбатов
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