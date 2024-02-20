Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:26, 20 февраля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о провоцирующих аритмию продуктах

Диетолог Редина: провокаторами аритмии могут стать кофе и энергетики

Фото: Unsplash

Некоторые популярные продукты и напитки могут стать провокаторами развития аритмии, рассказала врач-диетолог Ольга Редина. О провоцирующих это состояние продуктах она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

В первую очередь она предупредила россиян, что на развитие аритмии могут повлиять кофе и другие напитки, которые содержат кофеин и увеличивают активность сердца — в частности, энергетики. Кроме того, опасным для сердца продуктом она назвала алкоголь, употребление которого чаще трех раз в неделю и в большом количестве может вызвать нарушение сердечного ритма. «Сердце работает в усиленном режиме при употреблении алкоголя. В состоянии опьянения нередко наблюдается учащенное сердцебиение и повышается артериальное давление», — объяснила она.

Сердечную аритмию у людей с уже развивающимися болезнями сердца, продолжила врач, может вызвать и шоколад. В какао-бобах, из которых его изготавливают, уточнила Редина, содержатся вещества теобромин и фенилэтиламин, которые могут усиливать сердечный ритм и вызывать нарушение регулярности сердцебиения.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Наконец, провокатором аритмии может стать содержащая много жиров и специй пища. Такая еда может вызывать рефлюкс кислоты в пищевод, что приводит к раздражению нервных окончаний, сердечной стимуляции и развитию аритмии, а переедание повышает кровяное давление и провоцирует усиленную работу сердца, заключила Редина.

Особенно опасно переедать сладкую и соленую пищу. Это увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует его усиленную работу, из-за которой может развиться аритмия

Ольга Рединаврач-диетолог

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что положительное влияние кофеина на когнитивные функции объясняется его способностью усиливать кровообращение и улучшать микроциркуляцию в головном мозге. Таким образом, по словам врача, одна-две чашки напитка в день способны поддерживать умственную деятельность и память на хорошем уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Россиянам раскрыли бюджетные заграничные направления для отдыха в марте

      Израиль конфисковал более миллиарда шекелей ХАМАС

      Гособвинение запросило девять лет колонии для режиссера за фейки о ВС России

      Оценены шансы властей конфисковать замок Пугачевой и Галкина

      Американского сенатора Грэма пререобъявили в России в розыск

      В России отреагировали на признание участия силовиков Украины в событиях Майдана

      Фитнес-тренер посоветовала комплекс упражнений для прокачки ягодиц дома

      Приемный сын главкома ВСУ Сырского выступил в поддержку России

      Россиянок заподозрили в занятии проституцией с VIP-клиентами на Шри-Ланке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше