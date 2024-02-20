Россиян предупредили о провоцирующих аритмию продуктах

Диетолог Редина: провокаторами аритмии могут стать кофе и энергетики

Некоторые популярные продукты и напитки могут стать провокаторами развития аритмии, рассказала врач-диетолог Ольга Редина. О провоцирующих это состояние продуктах она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

В первую очередь она предупредила россиян, что на развитие аритмии могут повлиять кофе и другие напитки, которые содержат кофеин и увеличивают активность сердца — в частности, энергетики. Кроме того, опасным для сердца продуктом она назвала алкоголь, употребление которого чаще трех раз в неделю и в большом количестве может вызвать нарушение сердечного ритма. «Сердце работает в усиленном режиме при употреблении алкоголя. В состоянии опьянения нередко наблюдается учащенное сердцебиение и повышается артериальное давление», — объяснила она.

Сердечную аритмию у людей с уже развивающимися болезнями сердца, продолжила врач, может вызвать и шоколад. В какао-бобах, из которых его изготавливают, уточнила Редина, содержатся вещества теобромин и фенилэтиламин, которые могут усиливать сердечный ритм и вызывать нарушение регулярности сердцебиения.

Наконец, провокатором аритмии может стать содержащая много жиров и специй пища. Такая еда может вызывать рефлюкс кислоты в пищевод, что приводит к раздражению нервных окончаний, сердечной стимуляции и развитию аритмии, а переедание повышает кровяное давление и провоцирует усиленную работу сердца, заключила Редина.

Особенно опасно переедать сладкую и соленую пищу. Это увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует его усиленную работу, из-за которой может развиться аритмия

Ольга Редина врач-диетолог

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что положительное влияние кофеина на когнитивные функции объясняется его способностью усиливать кровообращение и улучшать микроциркуляцию в головном мозге. Таким образом, по словам врача, одна-две чашки напитка в день способны поддерживать умственную деятельность и память на хорошем уровне.