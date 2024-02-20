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16:58, 20 февраля 2024Бывший СССР

В России отреагировали на признание участия силовиков Украины в событиях Майдана

Депутат Чепа: российские силовики не могли оказаться на Майдане в 2014 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российские силовики не могли принимать участие в событиях Евромайдана 2014 года, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на признание участия украинских правоохранителей в событиях Майдана.

«Мы знаем, кто привозил снайперские винтовки. Все это мы видели и в средствах массовой информации (СМИ). Мы видели, что стреляли и по одной стороне, и по другой стороне, и по правоохранительным органам. Кто принимал участие, кто провоцировал все эти действия — тоже все это понятно. Попытки здесь обвинить Россию — это ожидаемо, но это глупо, что там были российские представители. Там не было никого [, кроме украинских силовиков]. Очень странно было бы, если бы кто-то в прокуратуре [Украины] усомнился бы в этом», — прокомментировал Чепа.

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Ранее начальник департамента «по делам Майдана» офиса генпрокурора Алексей Донской заявил, что в событиях Евромайдана 2014 года принимали участие именно украинские силовики.

«Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основана на реальных фактах», — отметил он.

При этом, по данным прокуратуры Украины, Россия оказывала влияние на «принятие решений» и «весь ход событий». Донской добавил, что доказательства будут представлены в суде.

21 ноября 2013 года в центре Киева началась акция протеста, получившая позднее название Евромайдан. Поводом для нее послужило решение приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. По итогам трехмесячного протеста в стране сменилась власть — на внеочередных выборах победу одержал Петр Порошенко, Донецкая и Луганская области были провозглашены независимыми республиками, а в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России.

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