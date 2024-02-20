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15:06, 20 февраля 2024Силовые структуры

Стрельба по мужчине около петербургской школы попала на видео СК

СК опубликовал видео со стрельбой по мужчине около школы в Петербурге
СюжетСтрельба в школе

Момент стрельбы по мужчине около школы в Санкт-Петербурге попал на видео. Запись случившегося в своем Telegram-канале во вторник, 20 февраля, опубликовал Следственный комитет (СК).

На кадрах видно, как неизвестный в черной одежде подходит к потерпевшему мужчине и стреляет в него на глазах у детей. Мужчина падает на землю, а киллер сбегает с места преступления, держа в руках пакет.

Стрельба около петербургской школы №622 произошла утром 20 февраля. Неизвестный выстрелил в спину водителю, который привез двоих детей на занятия и вышел на улицу, чтобы помочь им выйти из машины. Предварительно, киллер мог обознаться и перепутать водителя с отцом детей.

Возбуждено уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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