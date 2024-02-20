ЦСКА подписал алжирского футболиста
ЦСКА объявил о подписании алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи
Московский футбольный клуб ЦСКА подписал алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи. Об этом объявлено на сайте клуба.
Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026 и включает опцию продления еще на два года. Игрок будет выступать под 19-м номером.
С 2022 года Айссауи выступал за молодежную команду клуба «УСМ Алжир». По информации Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 150 тысяч евро.
После 18 матчей ЦСКА с 28 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионат страны возобновится после зимней паузы 1 марта.