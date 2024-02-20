Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
0:0
Завершен
Людмила Самсонова
Дубай (ж)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
23:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:54, 20 февраля 2024Спорт

ЦСКА подписал алжирского футболиста

ЦСКА объявил о подписании алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал алжирского полузащитника Сида Ахмеда Айссауи. Об этом объявлено на сайте клуба.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026 и включает опцию продления еще на два года. Игрок будет выступать под 19-м номером.

С 2022 года Айссауи выступал за молодежную команду клуба «УСМ Алжир». По информации Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 150 тысяч евро.

После 18 матчей ЦСКА с 28 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионат страны возобновится после зимней паузы 1 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти российского пилота-перебежчика нашли неувязки. Что в Испании и на Украине говорят о случившемся?

      Известный продюсер предрек захотевшему вернуться на сцену Губину аншлаги

      На ремонт пострадавшего от атаки беспилотника НПЗ в Туапсе отвели три месяца

      СКР возбудил дело по факту стрельбы по мужчине в Петербурге

      Из России решили выдворить 40 мигрантов из-за драки на складе

      Звезда популярного шоу на ТНТ пожаловалась на сложности с загородным домом

      Взлетно-посадочную полосу в аэропорту разрушило ударом молнии

      Раскрыт механизм принятия решений в мозге человека

      84 члена избирательных комиссий в Индонезии погибли от переутомления

      В Минэнерго раскрыли план по добыче нефти в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше