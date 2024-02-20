В Белоруссии рассказали о планах Запада создать квазипарламент страны

В КГБ Белоруссии заявили о планах Запада по созданию квазипарламента Белоруссии

Госдепартамент и спецслужбы США разработали и реализуют при участии других западных государств долгосрочную стратегию по дестабилизации ситуации в Беларуси. О планах западных спецслужб рассказал председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель, передает БелТА.

Он отметил, что в реализации стратегии задействованы деструктивные элементы, осевшие на территории Польши, Литвы, Украины, Чехии и некоторых других государств.

По словам Тертеля, Запад планирует создать белорусский квазипарламент, выборы в который будут назначены на 25 мая. Он также заявил, что США создадут и другие протоструктуры, которые должны помочь сохранить потенциал для будущих действий против Республики Беларусь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Польши пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, чтобы заменить ими бежавшую из страны оппозицию. По его словам, они могут использовать любые методы: от подкупа и шантажа до угроз жизни своим целям и их близким.