В боях за Авдеевку принял участие предназначавшийся для Польши трофейный танк

Командир Чута: в боях за Авдеевку участвовал трофейный украинский танк Т-64

В боях за Авдеевку принял участие украинский трофейный танк Т-64, предназначавшийся для экспорта в Польшу. Об этом рассказал командир танка танкового батальона 1-й Славянской бригады с позывным Чута, его слова передает РИА Новости.

«И спасибо товарищам украинцам, постарались, сделали хорошую машину. Ну и так, в принципе, все одно и то же. Единственное, что они, видать, готовили его в Польшу, все надписи уже переделаны по-польски. Это же экспортный вариант. Он не дошел до Польши. Мы его перехватили. Так машина хорошая», — рассказал он.

По словам военного, трофейный танк уничтожить сложнее, чем аналогичную российскую технику, так как его защита была модернизирована — динамическая защита была скрыта под толстым слоем металла. Командир танка также отметил, что считает необходимым продолжение наступления, так как украинское вооружение все еще достает до территорий России.

17 февраля стало известно, что российские войска взяли Авдеевку под полный контроль. После этого Вооруженные силы России начали блокировать украинские подразделения, оставившие город и засевшие на Авдеевском коксохимическом комбинате.