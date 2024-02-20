В Госдуме раскрыли последствия попыток авиаударов ВСУ в зоне СВО

Водолацкий: попытки авиаударов ВСУ заканчиваются потерей минимум одного самолета

Все попытки авиаударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне спецоперации (СВО) заканчиваются для противника потерей минимум одного самолета. Такие последствия раскрыл координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

При этом депутат уточнил, что серьезной активности Киева в небе на указанных направлениях не зафиксировано. «При благоприятных условиях они выпускают пару своих истребителей, бомбардировщиков, которые опять же пытаются сбрасывать бомбы, свои ракеты на мирное население. И всегда хотя бы один самолет мы сбиваем», — объяснил Водолацкий, уточнив, что оперирует информацией от источников, участвующих в СВОна разных участках боевого соприкосновения.

Депутат отметил, что авиация ВС России и системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справляются со своими задачами в зоне СВО.

Ранее Водолацкий сообщил о взятых в плен под Кременной женщинах-военнослужащих ВСУ. По его словам, также фиксируется рост числа женщин, задействованных в нацбатальонах.