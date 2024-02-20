Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:20, 21 февраля 2024Россия

В Госдуме раскрыли последствия попыток авиаударов ВСУ в зоне СВО

Водолацкий: попытки авиаударов ВСУ заканчиваются потерей минимум одного самолета

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Все попытки авиаударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, краснолиманском и купянском направлениях в зоне спецоперации (СВО) заканчиваются для противника потерей минимум одного самолета. Такие последствия раскрыл координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

При этом депутат уточнил, что серьезной активности Киева в небе на указанных направлениях не зафиксировано. «При благоприятных условиях они выпускают пару своих истребителей, бомбардировщиков, которые опять же пытаются сбрасывать бомбы, свои ракеты на мирное население. И всегда хотя бы один самолет мы сбиваем», — объяснил Водолацкий, уточнив, что оперирует информацией от источников, участвующих в СВОна разных участках боевого соприкосновения.

Депутат отметил, что авиация ВС России и системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справляются со своими задачами в зоне СВО.

Ранее Водолацкий сообщил о взятых в плен под Кременной женщинах-военнослужащих ВСУ. По его словам, также фиксируется рост числа женщин, задействованных в нацбатальонах.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

      США продлили разрешение на импорт российской рыбы и морепродуктов

      Мать изнасилованного учительницей подростка обвинила в этом школу

      Путин примерил «бушлат из России»

      Такер Карлсон рассказал о слежке за ним перед интервью с Путиным

      В Госдуме раскрыли последствия попыток авиаударов ВСУ в зоне СВО

      Польские фермеры призвали Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

      Создатель ChatGPT не смог зарегистрировать бренд GPT

      Пассажирский самолет запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково

      Захарова оценила просьбу Блинкена не использовать слова «мама» и «папа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше