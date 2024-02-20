В России появился «кровавый» лед

В Приморье из-за зоопланктона образовался красный лед

В акватории Приморья учеными был зафиксирован феномен в виде окрашивания морского льда в красный цвет. Об этом сообщает Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Такой окрас лед получил из-за рачков, объяснили ученые. В лед вморожены десятки тысяч представителей зоопланктона родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus. Красный цвет обеспечен наличием в тельцах рачков пигментов-каротиноидов. Окрашенный лед появился в районе Морской биологической станции «Восток» в одноименном заливе.

По словам специалистов, случаи окрашивания льда регистрируются почти ежегодно, при этом обычно окрас зеленый или коричневый. Причиной обычно выступают микроводоросли — примнезиевые (Pseudohaptolina), зеленые (Chlamidomonas), динофлагелляты (Noctiluca) и другие.

Ранее выкрашенные в красный цвет сосульки появились в Петрозаводске на крыше дома на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. Горожане предположили, что это произошло из-за строительных работ на крыше. Несколько дней назад рабочие покрыли поверхность пропиткой красного цвета от влаги и гниения, а после обработанные балки попали под сильный снегопад.