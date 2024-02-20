Воздушную тревогу объявили в некоторых областях Украины

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и восьми областях страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Предупредительные сигналы звучали в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. Раньше всего сирены услышали в Киеве, а через несколько минут они распространились на другие регионы.

19 февраля в Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы. Как уточнялось, на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Утром того же дня сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Херсоне. Несколько детонаций прогремело в прибрежных зонах города.

