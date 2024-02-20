Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 20 февраля 2024Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в некоторых областях Украины

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и восьми областях страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Предупредительные сигналы звучали в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. Раньше всего сирены услышали в Киеве, а через несколько минут они распространились на другие регионы.

19 февраля в Кропивницком Кировоградской области произошли взрывы. Как уточнялось, на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Утром того же дня сообщалось о взрывах в контролируемом украинскими войсками Херсоне. Несколько детонаций прогремело в прибрежных зонах города.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет катастрофичным». Украина не захотела отключать Starlink на подконтрольных России землях

      Напавший на сына участника СВО из-за символики Z россиянин пойдет под суд

      Россиянин выпил и расправился с сожительницей при помощи кухонного ножа

      На Украине заметили редкий танк «Береза»

      Москвичам рассказали об использовании нейросетей для диагностики рака по ОМС

      Россиянин выстрелил в сторону полицейских и получил больше 10 лет в колонии

      Селена Гомес снялась без бюстгальтера

      В российском городе козырек подъезда рухнул и заблокировал жильцам выход из дома

      Российский губернатор рассказал о подделывающих его голос мошенниках

      В НАТО испугались амбиций России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше