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14:45, 20 февраля 2024Культура

Зрители начали сдавать билеты на кинокомикс со звездой «50 оттенков серого»

Зрители в США массово вернули билеты на фильм «Мадам Паутина»

Кадр: фильм «Мадам Паутина»

Зрители в США начали массово сдавать билеты на кинокомикс «Мадам Паутина» с участием актрисы и звезды «50 оттенков серого» Дакоты Джонсон. Об этом пишет портал «Канобу».

После премьеры картина получила неодобрительные отзывы критиков и зрителей. По словам одного из инсайдеров индустрии, продажи билетов у фильма хуже, чем у «Шазам 2!». «В среду вечером вы могли увидеть, как продажи билетов падают в режиме реального времени — потому что зрители просто возвращали свои билеты назад. А если вы предпочитаете "Шазам 2!" какому-то фильму, это о многом говорит», — сказал он.

Ранее Дакота Джонсон рассказала о работе над фильмом «Мадам Паутина». Звезда «50 оттенков серого» исполнила в кинокомиксе роль фельдшера из Нью-Йорка Кассандры Уэбб, у которой развивается дар предвидения.

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      Варвара Кошечкина
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