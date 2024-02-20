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19:20, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» обвинила Гузееву в унижениях на «Давай поженимся!»

Телеведущая Водонаева обвинила Гузееву в унижении невесты на «Давай поженимся!»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Алена Водонаева обвинила актрису Ларису Гузееву в унижении невесты на шоу «Давай поженимся!». Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Звезда «Дома-2» обратила внимание на фрагмент выпуска программы, вышедшего в марте 2021 года. В нем Гузеева и ее соведущая, сваха Роза Сябитова, критикуют пожилую невесту за то, что она не согласилась с условиями, которые ей выдвинул жених-ровесник. «В вашем пенсионном удостоверении написано: "Пенсия по старости. Возраст дожития". Откуда такие запросы?» — заявила Гузеева.

«Объясните мне, пожалуйста: зачем Лариса Гузеева унижает взрослую роскошную стройную женщину с голливудской укладкой? Без отеков на лице, как у некоторых», — написала в своем Telegram-канале Водонаева, опубликовав соответствующий фрагмент. Она подчеркнула, что женщина, пришедшая на проект в качестве невесты, имеет право делать собственный выбор.

Ранее Водонаева рассказала о своем отношении к современному «Дому-2». По ее словам, реалити изжило себя. Телеведущая призналась, что ее удивил тот факт, что у проекта есть аудитория.

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      Мария Большакова
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