В России отреагировали на согласование Евросоюзом 13-го пакета санкций

Сенатор Джабаров: чем больше номер пакета санкций ЕС, тем менее он интересен РФ

Чем больше порядковый номер очередного пакета санкций Евросоюза (ЕС), тем менее он интересен России, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на согласование послами стран ЕС 13-го санкционного пакета.

«Одно и то же из месяца в месяц, из года в год продолжается непрерывно. Честно говоря, мало кто из российских граждан ощущает тяжесть этих пакетов. Когда же европейцам надоест заниматься ерундой? Ведь уже всем понятно, в том числе и им, что без России им будет очень тяжело», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, страны ЕС теряют значительно больше от введения санкций, чем сама Россия.

«Я думаю, что эта болезнь — русофобия, скорее всего, рано или поздно начнет у них сходить на нет. Потому что без России, без экономической мощи России, без потенциала энергетических и минеральных ресурсов Европа не выживет. Там просто ничего нет. Производства будут закрываться одно за другим. Потому что, во-первых, они перестали присутствовать на богатейшем российском рынке, а во-вторых, отказавшись от наших дешевых энергоносителей, они столкнулись с тем, что их продукция стала нерентабельной», — добавил он.

Мы переживем и этот пакет. А что будет дальше? Хотелось бы задать им этот вопрос. Неужели они не поняли, что сломать Россию санкциями невозможно? Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

21 февраля послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. В санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц. Уточняется, что новых секторальных санкций не предусмотрено. Бельгийское представительство в Совете Евросоюза сообщило, что 13-й пакет станет одним из самых обширных.

