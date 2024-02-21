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13:05, 21 февраля 2024Среда обитания

Архитектор в Петербурге побил ступеньки гирей и попал на видео

В Санкт-Петербурге архитектор Атаянц стал сбивать наледь на ступеньках гирей

В Санкт-Петербурге нашли необычный способ избавиться от наледи. Заслуженный архитектор России и член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Максим Атаянц ударил по ступенькам дома гирей, чтобы освободить их от замерзших осадков. Видео специалист опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина держит в одной руке гирю и сбивает при помощи нее травмоопасный лед. «Применение полуторапудовой гири в народном хозяйстве», — подписал публикацию архитектор.

Ранее в Петербурге был замечен еще один необычный способов борьбы с застывшими осадками. Так, в январе 2022 года коммунальщики решили сбивать снег с внешнего подоконника с помощью чугунного утюга.

Жители Нижнего Новгорода предпочли другой метод — они стали стрелять по сосулькам из ружья. Свидетель борьбы с наледью поделился роликом, снятым из окна своего дома. На видео мужчина под наблюдением коммунальщика целился куда-то чуть выше окон многоэтажки.

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      Нина Ташевская
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