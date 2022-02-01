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Среда обитания

В российском городе решили отстреливать сосульки

В Нижнем Новгороде жители начали стрелять по сосулькам из ружья

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жители Нижнего Новгорода решили бороться с сосульками на крышах необычным способом — они начали стрелять по льду из ружья. Об этом со ссылкой на видео очевидца из российского города сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Свидетель борьбы с наледью поделился роликом, снятым из окна своего дома. На видео мужчина, находящийся во дворе, целится куда-то чуть выше окон многоэтажки. За стрелком наблюдает коммунальщик.

Ранее в январе за необычным способом уборки снега были замечены коммунальщики из другого российского города — Санкт-Петербурга. Они решили убрать снег с внешнего подоконника с помощью чугунного утюга, который привязали к веревке и начали сбивать им снег. Способ оказался неэффективным, и коммунальщикам удалось избавиться лишь от части снега.

На уборку льда и снега жители Северной столицы жалуются всю зиму. Коммунальные службы не справляются с гололедом и сугробами. Губернатор уже объяснял проблемы тем, что город является сложным мегаполисом, а все выпавшие осадки невозможно убрать «за один щелчок».

Нина Ташевская
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