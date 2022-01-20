Уборка снега чугунным утюгом в Петербурге попала на видео

Коммунальщики в одном из домов Санкт-Петербурга решили убрать снег с внешнего подоконника с помощью чугунного утюга. Процесс попал на видео, которое опубликовано в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте».

Уборку на видео сняли жильцы дома на улице Камской. По данным авторов публикации, за порядок в здании отвечает управляющая компания «Мир». На кадрах видно, как привязанным к веревке чугунным утюгом коммунальщики стучат по подоконнику, пытаясь сбить снег. Однако им удается сбить только отдельные небольшие куски. «Действительно, зачем тратиться на альпинистов, а так дешево и сердито», — говорится в подписи к видео.

Пользователи сети обсудили способ уборки снега в комментариях. Одни в шутку заявили, что на разработку системы был выделен миллиард рублей, а другие предложили жильцам взять лопаты и самостоятельно почистить подоконники. «Боже, где они раздобыли такой раритетный утюг», «Главное чтобы в ваше окно не попали», «Это нанотехнологии, 21 век», «Пожалуйста, напишите, каков итог? Если у них получилось, значит, они молодцы, и надо распространить этот опыт», — написали в комментариях.

Ранее в Санкт-Петербурге промышленные альпинисты тоже выбрали необычный способ очистки крыш от снега. Рабочие решили прыгать на кровле, чтобы сбить осадки с поверхности здания одного из корпусов СПбПУ. В итоге коммунальщики попали на видео.