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14:21, 21 февраля 2024Из жизни

Барсук превратил дом семьи в «фильм ужасов» и нанес ущерб на 234 тысячи рублей

BBC News: в Великобритании барсук испортил мебель в доме и нанес ущерб семье

Фото: Vincent van Zalinge / Unsplash

В Великобритании барсук проник в дом семьи на острове Уайт, испортил мебель и нанес владельцам ущерб на крупную сумму. Об этом сообщает BBC News.

По словам Шарлотт Глейзер, животное пробралось в дом, когда никого не было дома. Вернувшись вечером, женщина сначала решила, что их ограбили. Все дверцы шкафов были открыты, а крупы валялись на полу. А когда Глейзер зашла в кладовку, то обнаружила дыру в двери. Женщина утверждает, что у нее создалось впечатление, будто она находится в фильме ужасов.

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Глейзер поднялась на второй этаж и заметила царапины на дверях и вырванные из стен розетки. Она зашла в свою спальню и увидела, что стулья были изрезаны, простыни сорваны с кровати, а на полу были разбросаны части детской кроватки. Женщина пришла в ужас, когда увидела, что кто-то также испортил старую оконную раму, представляющую историческую ценность. Именно тогда она обнаружила главного виновника — барсука, спрятавшегося в мусорном ведре. По словам семьи, животное нанесло материальный ущерб примерно в две тысячи фунтов стерлингов (234 тысячи рублей).

Женщина обратилась в службу по охране барсуков, специалисты поймали животное. Его поместили в клетку, а затем выпустили в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обнаружил у себя в сарае чистоплотную мышь, которая два месяца ежедневно наводила порядок на его столе. Теперь мужчина не утруждает себя уборкой, потому что знает, что мышь об этом позаботится.

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