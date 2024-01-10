Чистоплотная мышь стала каждую ночь наводить порядок в сарае у фотографа

В Британии фотограф снял на видео мышь, ежедневно наводившую порядок в его сарае

Мужчина из Британии обнаружил у себя в сарае чистоплотную мышь, которая два месяца ежедневно наводила порядок на его столе. Об этом сообщает The Guardian.

75-летний фотограф Родни Холбрук из Уэльса заметил, что предметы на его верстаке за ночь удивительным образом оказываются сложенными в коробку. Это продолжалось в течение двух месяцев. В конце концов Холбрук установил в сарае камеру ночного видения, чтобы узнать, кто тайно убирается каждую ночь, и снять его на видео. Уборщиком оказалась мышь.

«Это продолжается уже несколько месяцев. Я называю его валлийский мышонок-чистюля, — утверждает Холбрук. — Сначала я заметил, что часть еды, которую я оставлял для птиц, стала оказываться в старой обуви, хранившейся сарае, поэтому я установил камеру».

На кадрах видно, как грызун собирает прищепки, пробки, гайки и болты и кладет их в деревянный ящичек на верстаке. Фотограф экспериментировал с разными предметами, чтобы проверить, сможет ли мышка их поднять. Животное, однако, сумело перенести к ящику даже кабельные стяжки.

Теперь Холбрук не утруждает себя уборкой, потому что знает, что мышь об этом позаботится. Мужчина оставляет вещи из ящика на верстаке, а к утру они возвращаются на место.

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