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05:30, 21 февраля 2024Путешествия

Блогер-провинциал пожаловался на «конские цены» в столовой аэропорта Москвы

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Блогер-провинциал побывал в столовой в московском аэропорту Шереметьево и пожаловался на «конские цены». Об этом он рассказал в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что еще никогда не платил так дорого, за такое небольшое количество еды. «Первыми на раздаче лежали пирожки по цене 150 рублей за штуку, — сообщил он. — Тут и так-то ценник не маленький, так еще и размер этих пирожков был чуть больше спичечного коробка».

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Путешественник отметил, что вариантов еды в столовой было довольно много: несколько видов супов, разнообразные гарниры, пять-шесть видов мясных блюд. «Несмотря на довольно большой выбор еды, почему-то все посетители брали по одному блюду, — добавил он. — Мы тоже решили не отставать от общего тренда».

В итоге из всего этого разнообразия россиянин взял для себя борщ и гречку со свиной отбивной. «Общий чек вышел на 1092 рубля — это еще с учетом одного кусочка хлеба за 35 рублей, — заявил он. — Короче, цены в этой столовой — круче, чем на любом отечественном курорте».

При этом блогер подчеркнул, что еда оказалась вкусной. «Хотя бы с этим нам повезло — и борщ, и мясо, и даже обычная гречка были действительно как домашние», — пояснил он.

Ранее в феврале российская путешественница побывала в столовой Стамбула и рассказала, какую еду там подают. Девушка рассказала, что заведения, аналогичные российским столовым, в Турции называются локантами. Это демократичные рестораны самообслуживания, где все блюда стоят на витринах и подогреваются на водяной бане.

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      Фариза Бацазова
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