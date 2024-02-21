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19:52, 21 февраля 2024Силовые структуры

Полицейский помог россиянину выгнать жену с ребенком и получил срок

Под Калугой участковый протащил женщину по асфальту за отказ покидать квартиру

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Калужской области бывший участковый уполномоченный полиции получил условный срок четыре года за превышение должностных полномочий. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в апреле 2023 года между снимавшим квартиру в поселке Думиничи россиянином и его сожительницей произошла ссора. Мужчина начал прогонять женщину вместе полуторагодовалым ребенком из дома. Она отказалась покидать квартиру, сославшись на поздний час, тогда россиянин позвонил хозяйке жилплощади, которая вызвала полицию. Прибывший участковый не стал разбираться, вытолкал женщину, протащил ее за руки по асфальту и запер вместе с дочерью в отделе полиции.

Позже при содействии сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних женщине удалось войти в съемную квартиру, собрать вещи, покинуть поселок и вернуться на такси к себе домой.

Суд постановил, что полицейский нарушил права потерпевшей и ее ребенка, умышленно причинил боль, нравственные страдания и дискредитировал авторитет органов внутренних дел.

1 февраля в Татарстане мужчина с ножом напал на полицейских у здания МВД.

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