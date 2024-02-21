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17:40, 21 февраля 2024Ценности

Ким Кардашьян обругали в сети за продажу поношенной сумки за 6,4 миллиона рублей

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за продажу поношенной сумки. Соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на объявление, которое было размещено на семейном сайте интернет-магазина Kardashian Kloset. Оказалось, что 43-летняя предпринимательница захотела продать редкую сумку Hermès Birkin серого цвета, выполненную из кожи аллигатора. При этом она указала, что планирует получить за изделие 70 тысяч долларов (около 6,4 миллиона рублей). «Хорошее состояние. Небольшое изменение цвета на ручках и нижних углах, а также незначительные царапины на металле», — указала Кардашьян.

Комментаторы возмутились данным объявлением. «Это так неловко. Почему она ее не восстановит перед продажей?», «Люди, у которых есть такие деньги, могут просто купить новую. Зачем им старые сумки Кардашьян?», «Это просто наглость установить такую цену», «70 тысяч за грязную сумку, черт возьми!», «Серьезно? Как противно», — высказывались они.

В апреле 2023 года Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии. Телезвезда сообщила в соцсетях, что к продаже доступны сланцы из ее гардероба марки Danward за 50 долларов (около четырех тысяч рублей).

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      Мария Винар
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