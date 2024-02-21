Космонавт оценил сроки разгрузки «Прогресса» на орбите

Космонавт Кононенко: корабль «Прогресс МС-26» разгрузили в кратчайшие сроки

Космонавты на Международной космической станции (МКС) разгрузили транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» в кратчайшие сроки. Скорость разгрузки корабля на орбите оценил спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.

Он записал ролик, демонстрирующий грузовой отсек «Прогресса». «Результат нашей с Николаем [Чубом] ударной работы. ТГК "Прогресс МС-26" разгружен за полтора дня. Причем мы не просто разгрузили корабль, но и уложили все доставленные грузы по положенным местам и отметили это в базе данных», — сказал Кононенко.

Космонавт подчеркнул, что обычно прогресс разгрузки корабля может занимать до двух-трех недель. Сроки зависят от груза и его веса.

«Прогресс МС-26» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС 17 февраля. Корабль доставил на станцию 2518 килограммов различных грузов, включая топливо для дозаправки, питьевую воду и сжатый азот в баллонах.

В апреле 2023 года заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников сообщил, что РОС получит грузовой корабль «Прогресс-РОС».