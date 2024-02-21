Мэйуэзер сравнил себя с Мохаммедом Али

Боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что Мохаммед Али не лучше него

Американский боксер Флойд Мэйуэзер сравнил себя с соотечественником Мохаммедом Али. Он высказался на канале The Pivot Podcast в YouTube.

Спортсмен заявил, что считает себя лицом бокса. «Я признателен таким парням, как Шугар Рэй Робинсон, Мохаммед Али и Рэй Леонард, они проложили мне путь, но есть лишь один Флойд Мэйуэзер, и эти бойцы не лучше меня», — заявил Мэйуэзер.

Мэйуэзер одержал 50 побед в 50 поединках. Свой последний профессиональный поединок он провел в 2017 году.

Мохаммед Али дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он удерживал это звание с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978 год. Али шесть раз признавался «Боксером года». На счету американца 56 побед (37 — нокаутом) при пяти поражениях на профессиональном уровне.