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19:18, 21 февраля 2024Спорт

Мэйуэзер сравнил себя с Мохаммедом Али

Боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что Мохаммед Али не лучше него

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Американский боксер Флойд Мэйуэзер сравнил себя с соотечественником Мохаммедом Али. Он высказался на канале The Pivot Podcast в YouTube.

Спортсмен заявил, что считает себя лицом бокса. «Я признателен таким парням, как Шугар Рэй Робинсон, Мохаммед Али и Рэй Леонард, они проложили мне путь, но есть лишь один Флойд Мэйуэзер, и эти бойцы не лучше меня», — заявил Мэйуэзер.

Мэйуэзер одержал 50 побед в 50 поединках. Свой последний профессиональный поединок он провел в 2017 году.

Мохаммед Али дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он удерживал это звание с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978 год. Али шесть раз признавался «Боксером года». На счету американца 56 побед (37 — нокаутом) при пяти поражениях на профессиональном уровне.

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      Алексей Гусев
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