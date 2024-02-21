На Украине предрекли окружение для Угледара

Украинский военный корреспондент Кириенко предрекла окружение для Угледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре рискуют оказаться в клещах как раньше в Артемовске (украинское название — Бахмут) или Авдеевке. Об этом сообщила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко, ее слова передает издание «Страна».

«Колонны техники с двух направлений идут на наши силы. (...) Этому направлению зря не уделяли достаточно внимания — мы будем иметь еще один Бахмут или Авдос. Только это будет Угледар», — написала Кириенко.

Также военкор сообщила, что один батальон ВСУ на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения: «Один батальон, одной бригады может уже становиться в круговую оборону. А это несколько сотен наших солдат».

Ранее американское издание The New York Times сообщало, что войска Вооруженных сил (ВС) России могут начать захват Угледара после Авдеевки.