Назван способ вернуться к нормальной жизни после развода

Писательница Салли Хоуп рассказала, что после развода чувствовала себя настолько потерянной, что не могла даже принимать простые решения. Однако со временем ей удалось взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни, способы сделать это она назвала в интервью изданию Hello!

46-летняя Хоуп рассказала, что в браке чувствовала себя лишь приложением к мужу и скорее играла роли матери или жены, чем была собой. Из-за этого все ее желания оставались неудовлетворенными. После развода писательница почувствовала опустошенность, однако смогла вернуться к нормальной жизни, приняв себя такой, какая есть, а не такой, какой ее хотели видеть окружающие.

После развода прошло более десяти лет. Я стала старше, мудрее, осознала свои ошибки и поняла, кто я на самом деле Салли Хоуп писательница

«Я приняла свои недостатки, расставила личные границы, стала менее требовательной к себе и стала взращивать в себе чувство собственного достоинства. И это позволило мне стать уверенной и найти лучшие отношения в моей жизни», — добавила Хоуп.

Ранее адвокат Виктория Данильченко назвала главные страхи женщин перед разводом. По ее словам, женщины опасаются, что бывший муж может отобрать ребенка.

