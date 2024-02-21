Обладателям новых загранпаспортов посоветовали проверять их на ошибки
Российским туристам-обладателям новых загранпаспортов посоветовали проверять их на наличие возможных ошибок. Об этом пишет «Интерфакс-туризм».
Так, по словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, россияне теряют сотни тысяч рублей из-за ошибок в документах, которые обнаруживают пограничники во время их вылета на отдых. Отмечается, что путешественников просто не выпускают из страны.
«В этой истории с ошибками в загранпаспортах виноваты госструктуры, которые и выдавали этот документ, — заявил эксперт. — (...) Из распространенных ошибок — родился в городе Санкт-Петербург, а на самом деле в Ленинграде или опечатка в названии города, или в номере паспорта».
Специалист отметил, что в России наблюдаются десятки таких случаев. «И я думаю, что их еще больше, потому что многие не жалуются и покрывают сами убытки за неосуществленный отдых», — подчеркнул он.
Ранее в феврале в Министерстве внутренних дел (МВД) России опровергли информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах граждан страны, назвав ее слухами. В ведомстве пояснили, что резкого увеличения потока жалоб не наблюдается.