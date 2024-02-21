Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:07, 21 февраля 2024Путешествия

Обладателям новых загранпаспортов посоветовали проверять их на ошибки

Эксперт Мкртчян: туристы теряют сотни тысяч рублей из-за ошибок в загранпаспорте

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Российским туристам-обладателям новых загранпаспортов посоветовали проверять их на наличие возможных ошибок. Об этом пишет «Интерфакс-туризм».

Так, по словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, россияне теряют сотни тысяч рублей из-за ошибок в документах, которые обнаруживают пограничники во время их вылета на отдых. Отмечается, что путешественников просто не выпускают из страны.

Материалы по теме:
В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Как они работают?
В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Как они работают?
11 декабря 2023
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Сегодня

«В этой истории с ошибками в загранпаспортах виноваты госструктуры, которые и выдавали этот документ, — заявил эксперт. — (...) Из распространенных ошибок — родился в городе Санкт-Петербург, а на самом деле в Ленинграде или опечатка в названии города, или в номере паспорта».

Специалист отметил, что в России наблюдаются десятки таких случаев. «И я думаю, что их еще больше, потому что многие не жалуются и покрывают сами убытки за неосуществленный отдых», — подчеркнул он.

Ранее в феврале в Министерстве внутренних дел (МВД) России опровергли информацию об ошибках в недавно выданных загранпаспортах граждан страны, назвав ее слухами. В ведомстве пояснили, что резкого увеличения потока жалоб не наблюдается.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?

      Жители российского города пожаловались на нашествие муравьев

      Россиянка связалась с лже-риелтором и потеряла тысячи рублей

      Генсек НАТО признал сложность ситуации для ВСУ после потери Авдеевки

      Россияне описали обстановку около визового центра Китая словом «нервная»

      Россиянка лишила отца не вернувшегося с СВО солдата выплат от государства

      ЦБ оценил возможности Киви Банка для возврата средств держателям кошельков

      На Украине заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

      Додик сообщил Путину о попытках отбиться от антироссийских санкций

      На певицу Нюшу захотели подать жалобу в прокуратуру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше