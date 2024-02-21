Папарацци сняли звезду «50 оттенков серого» в купальнике на пляже

Папарацци сняли американскую актрису и модель Дакоту Джонсон в откровенном виде на пляже в Мексике. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

34-летнюю звезду «50 оттенков серого» запечатлели на отдыхе вместе с 46-летним возлюбленным, солистом группы Coldplay Крисом Мартином. На размещенных кадрах знаменитость предстала в купальнике белого цвета с высокими вырезами на талии.

Кроме того, можно заметить, что на лице Джонсон отсутствует макияж, а волосы уложены в пучок. При этом сами фото не отретушированы.

Ранее сообщалось, что Дакота Джонсон вышла в свет в откровенном наряде. Тогда актриса появилась на мексиканской премьере фильма «Мадам Паутина». Для мероприятия знаменитость надела красное платье длины макси, которое было оформлено глубоким декольте.