Почти половина россиян собралась изучать иностранные языки

«Ъ»: 44 % россиян собралась изучать с нуля иностранные языки в 2024 году

В 2024 году почти половина (44 процента) россиян планируют начать учить с нуля хотя бы один иностранный язык. Об этом в среду, 21 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Авито.Услуги».

Самым популярным традиционно оказался английский: почти каждый третий (29 процентов) респондент собирается изучать его в этом году. Спрос на репетиторов по этому языку растет: в этом январе их искали на 10 процентов чаще, чем в прошлом.

На втором месте по популярности оказался китайский язык (7 процентов), спрос на услуги преподавателей китайского вырос на 15 процентов. Причем спрос на них в Новосибирске вырос на 221 процент год к году, Ростове-на-Дону на 215 процентов и Хабаровске на 171 процент.

По 4 процента респондентов планируют начать учить в текущем году французский и немецкий, по 3 процента — итальянский и испанский, а 2 процента хотят взяться за японский.

68 процентов респондентов хотят учить новый язык для личного развития, 38 процентов — для путешествий, 19 процентов — для общения с иностранцами, 18 процентов — для работы и 9 процентов — для учебы. 38 процентов опрошенных собираются изучать выбранный язык на онлайн-курсах, а 63 процента — самостоятельно. Очные групповые занятия предпочитает только 21 процент опрошенных.

Онлайн-опрос 10 тысяч пользователей старше 18 лет по всей России проведился с 29 января по 5 февраля (с множественными вариантами ответов). Исследователи также анализировали данные поиска услуг преподавателей на платформе «Авито.Услуги».

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года спрос россиян на услуги репетиторов по языкам стран СНГ резко вырос. Самыми востребованными направлениями у граждан стали изучение армянского и казахского языков.

В 2022 году резко вырос интерес россиян к изучению иностранных языков — пик пришелся на март и октябрь. Большим спросом стали пользоваться услуги преподавателей сербского — 221 процентов, турецкого — 69 процентов, иврита — 68 процентов, армянского — 60 процентов, грузинского — 51 процентов, болгарского — 50 процентов, а также китайского языков.