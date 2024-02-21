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11:32, 21 февраля 2024Культура

Премьера японского хоррора «Канашибари» состоялась в формате аудиосериала

Японский хоррор «Канашибари» впервые появился в «VK Музыке»

Фото: Steinar Engeland / Unsplash

Роман близнецов Ангелины и Вероники Шэн «Канашибари» эксклюзивно появился в разделе «VK Музыка» в формате аудиосериала. О премьере японского хоррора на стриминговом сервисе «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «VK Музыки».

Новые серии будут выходить раз в неделю в разделе «Книги и шоу» в приложении сервиса и в музыкальном разделе мобильного приложения «ВКонтакте».

Героев романа для «VK Музыки» озвучивали актеры дубляжа «Гарри Поттера», «Атаки титанов» и «Благословения небожителей» Лиза Чабан, Иван Чабан, Ислам Гаджаев, Лина Иванова и другие. Также в сериях можно будет услышать голос певицы Мэйби Бэйби.

В основе сюжета «Канашибари» лежит история о смертельно опасных играх — кайданах, в которых придется участвовать главным героям. Игры на выживание покажут настоящую сторону каждого персонажа и проверят, смогут ли они не потерять человечность в критических обстоятельствах и пожертвовать собой, а не совестью. По легенде все должно закончиться с последней, сотой игрой, когда погаснет последний фонарь. В этот момент в мир явится демон Ао-андон и воплотит последний из кайданов в реальность.

Авторы романа рассказали, что вдохновились японской мифологией, и идея написать книгу про игры на выживание пришла к ним внезапно. В первую очередь они хотели написать сюжет, который будет играть на нервах читателя. «Вдохновение в процессе работы мы находили повсюду: иероглифы, жутковатые екаи, необычные и даже жестокие традиции, произведения искусства — все это давало нам идеи для новых загадок, для новых страшных историй», — поделились близнецы Шэн.

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Ранее сообщалось, что в «VK Музыке» появился роман «Голод» о булимии и проблемах современных женщин. Книгу в озвучке актрисы Лизы Янковской можно найти в разделе «Книги и шоу» с аудиокнигами и подкастами в приложении и музыкальном разделе «ВКонтакте».

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