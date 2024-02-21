Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:30, 21 февраля 2024Россия

Кадыров показал две снятые с разницей в десять лет фотографии из архива семьи

Глава Чечни Кадыров опубликовал два снимка с детьми, снятые с разницей в 10 лет

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал два снятых с разницей в десять лет снимка из домашнего архива, на которых изображены сам Кадыров и его сыновья. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

На первой фотографии глава Чечни снят в окружении сыновей, которым на вид от пяти до десяти лет. Дети одеты в камуфляжную форму, а на поясе у каждого из них черный пояс с кобурой — в каждой угадывается предмет, конструктивно напоминающий пистолет.

На втором снимке дети Кадырова — уже повзрослевшие — не вооружены, и все, кроме Адама Кадырова — в гражданской одежде. Однако в военную форму облачен сам глава Чечни. К его груди приколоты звезды Героя России и Героя Чечни.

Фото: Telegram-канал Kadyrov_95

Кроме перечисленных персоналий, на каждой из фотографий также изображен глава Росгвардии Виктор Золотов. «Между фотографиями — с десяток лет, а такое чувство, будто это было буквально вчера», — подписал снимки Кадыров.

Ранее сообщалось, что старшего сына Кадырова наградили орденом и назначили министром.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали, что украинские солдаты в Авдеевке массово сдавались в плен. В ВСУ назвали это российской пропагандой

      Четыре машины скорой помощи прибыли к месту пожара в жилом доме Петербурга

      Мошенницы пообещали снять с россиянки порчу ее украшениями и попали в колонию

      В Кремле раскрыли реакцию Путина на дисквалификацию Валиевой

      Сын Высоцкого высказался об уехавших из России артистах

      83-летний «прыгающий бандит» ограбил семь банков за полгода и попался

      Верховный суд признал законным отказ ЦИК в допуске Надеждина до выборов

      Россия призвала суд ООН дать оценку израильской оккупации Палестины

      Пытавшегося 15 лет вернуться в Россию мужчину оштрафовали за пересечение границы

      В МИД России рассказали о планах по проведению саммита «Россия — Африка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше