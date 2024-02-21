Кадыров показал две снятые с разницей в десять лет фотографии из архива семьи

Глава Чечни Кадыров опубликовал два снимка с детьми, снятые с разницей в 10 лет

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал два снятых с разницей в десять лет снимка из домашнего архива, на которых изображены сам Кадыров и его сыновья. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

На первой фотографии глава Чечни снят в окружении сыновей, которым на вид от пяти до десяти лет. Дети одеты в камуфляжную форму, а на поясе у каждого из них черный пояс с кобурой — в каждой угадывается предмет, конструктивно напоминающий пистолет.

На втором снимке дети Кадырова — уже повзрослевшие — не вооружены, и все, кроме Адама Кадырова — в гражданской одежде. Однако в военную форму облачен сам глава Чечни. К его груди приколоты звезды Героя России и Героя Чечни.

Кроме перечисленных персоналий, на каждой из фотографий также изображен глава Росгвардии Виктор Золотов. «Между фотографиями — с десяток лет, а такое чувство, будто это было буквально вчера», — подписал снимки Кадыров.

Ранее сообщалось, что старшего сына Кадырова наградили орденом и назначили министром.