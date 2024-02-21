Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:36, 21 февраля 2024Россия

Российские военные эвакуировали два американских БТР из Авдеевки

Минобороны: российские военные эвакуировали два американских БТР из Авдеевки

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Российские военные эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную ВСУ военную технику — два американских бронетранспортера М113 и две боевые машины БМП-1, информирует Минобороны РФ.

«Это БМП-1, брошенная вооруженными силами Украины буквально на второй день штурма. Таких машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы», — рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным «Клевер».

17 февраля Россия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Ранее хорватские СМИ написали, что потеря Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления.

Журналисты указали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит смещение, ему «придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его».

В Госдуме ранее рассказали, что следующим шагом после перехода Авдеевки под контроль российских войск является разминирование города,

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Польские фермеры призвали Путина навести «порядок с Украиной и Брюсселем». Чем обернется блокада на границе?

      Российские военные эвакуировали два американских БТР из Авдеевки

      Космонавт оценил сроки разгрузки «Прогресса» на орбите

      Военный рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ после окончания СВО

      Лавров прибыл в Бразилию

      Медведчук высказался о возвращении в Киев

      В Крыму предложили денонсировать договор с ФРГ от 1990 года

      Выступление Зеленского в Мюнхене назвали полным провалом

      В МИД пригрозили ответить на изъятие Киевом российских активов

      Российский военный раскрыл приведший к поражению ВСУ обманный маневр в Авдеевке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше