Российские военные эвакуировали два американских БТР из Авдеевки

Минобороны: российские военные эвакуировали два американских БТР из Авдеевки

Российские военные эвакуировали из освобожденной Авдеевки брошенную ВСУ военную технику — два американских бронетранспортера М113 и две боевые машины БМП-1, информирует Минобороны РФ.

«Это БМП-1, брошенная вооруженными силами Украины буквально на второй день штурма. Таких машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы», — рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным «Клевер».

17 февраля Россия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Ранее хорватские СМИ написали, что потеря Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дает России возможность для решающего наступления.

Журналисты указали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит смещение, ему «придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его».

В Госдуме ранее рассказали, что следующим шагом после перехода Авдеевки под контроль российских войск является разминирование города,