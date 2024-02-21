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09:24, 21 февраля 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на 11 лет за разглашение государственной тайны

В Чите осудили на 11 лет майора запаса за разглашение государственной тайны

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Чите 2-й Восточный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника правоохранительных органов, майора запаса Александра Варфоломеева к 11 годам лишения свободы за разглашение государственной тайны и коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов.

По данным ведомства, военный разгласил сведения, составляющие государственную тайну и получал взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера на 932 тысячи рублей.

Отмечается, что Варфоломеев будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в девять миллионов рублей и запретом восемь лет занимать должности на государственной службе. Его лишили звания майора запаса.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд оштрафовал мужчину за уклонение от воинского призыва.

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      Екатерина Кашурникова
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