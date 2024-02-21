Во Франции пожаловались на зависимость от одного вида поставок из России

В парламенте Франции заявили о росте зависимости от поставок удобрений из РФ

Депутат парламента Франции Жан-Люк Бурго пожаловался на рост зависимости от поставок удобрений из России. О негативных последствиях одного вида поставок депутат заявил в своем обращении к французскому правительству. «Лента.ру» ознакомилась с текстом парламентского запроса Бурго.

«Господин Жан-Люк Бурго обращает внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марка Фено] на импорт российских удобрений, который оказывает сильное влияние на сельскохозяйственный сектор Франции. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в связи с недобросовестной конкуренцией, растущей зависимостью Франции от России и возможным несоответствием импортируемых товаров французским стандартам хранения», — говорится в его письме к кабмину.

Он подчеркнул, что напряженность, вызванная конфликтом на Украине, стала причиной значительного роста цен на сырье, особенно на газ, что, в свою очередь, привело к остановке многих европейских промышленных предприятий.

Одним из основных последствий этой ситуации является массовый импорт удобрений из России, где производственные затраты значительно ниже из-за сырья, добываемого из доступных ресурсов, и выгодной цены на газ. Следует отметить, что импорт вырос до более чем 725 000 тонн за 11 месяцев 2023 года по сравнению с 442 000 тонн в 2021 году Жан-Люк Бурго депутат парламента Франции

В связи с этим автор обращения попросил главу Минсельхоза Франции указать меры, которое оно намерено принять для подтверждения соответствия этого импорта нормам хранения. «Эта ситуация вызывает серьезные вопросы о законности импорта», — заключил Бурго.

Ранее директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что Запад продолжает незаконно удерживать свыше 96 тысяч тонн российских удобрений в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. По его словам, разблокировка и передача удобрений осуществляются в рамках усилий по выполнению меморандума Россия — ООН.