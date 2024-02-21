Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:01, 21 февраля 2024Экономика

Во Франции пожаловались на зависимость от одного вида поставок из России

В парламенте Франции заявили о росте зависимости от поставок удобрений из РФ

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Депутат парламента Франции Жан-Люк Бурго пожаловался на рост зависимости от поставок удобрений из России. О негативных последствиях одного вида поставок депутат заявил в своем обращении к французскому правительству. «Лента.ру» ознакомилась с текстом парламентского запроса Бурго.

«Господин Жан-Люк Бурго обращает внимание министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марка Фено] на импорт российских удобрений, который оказывает сильное влияние на сельскохозяйственный сектор Франции. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в связи с недобросовестной конкуренцией, растущей зависимостью Франции от России и возможным несоответствием импортируемых товаров французским стандартам хранения», — говорится в его письме к кабмину.

Он подчеркнул, что напряженность, вызванная конфликтом на Украине, стала причиной значительного роста цен на сырье, особенно на газ, что, в свою очередь, привело к остановке многих европейских промышленных предприятий.

Одним из основных последствий этой ситуации является массовый импорт удобрений из России, где производственные затраты значительно ниже из-за сырья, добываемого из доступных ресурсов, и выгодной цены на газ. Следует отметить, что импорт вырос до более чем 725 000 тонн за 11 месяцев 2023 года по сравнению с 442 000 тонн в 2021 году

Жан-Люк Бургодепутат парламента Франции

В связи с этим автор обращения попросил главу Минсельхоза Франции указать меры, которое оно намерено принять для подтверждения соответствия этого импорта нормам хранения. «Эта ситуация вызывает серьезные вопросы о законности импорта», — заключил Бурго.

Ранее директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко сообщил, что Запад продолжает незаконно удерживать свыше 96 тысяч тонн российских удобрений в портах Латвии, Эстонии и Бельгии. По его словам, разблокировка и передача удобрений осуществляются в рамках усилий по выполнению меморандума Россия — ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму предложили денонсировать договор с ФРГ от 1990 года

      Стала известна причина задержания руководства Всероссийского общества глухих

      Российский солдат подбодрил напуганного пленного бойца ВСУ рукопожатием

      Российский футболист рассказал об испытанном шоке на улице в Израиле

      Во Франции пожаловались на зависимость от одного вида поставок из России

      Женщинам напомнили главные правила интимной гигиены

      В МИД заявили об отсутствии данных о новых мирных инициативах по Украине

      Жители Авдеевки помогли эвакуировать российского солдата с ранением

      В Британии рассказали об «аномалии» на атомной подлодке во время учений

      Российские военные эвакуировали два американских БТР из Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше