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09:02, 21 февраля 2024Наука и техника

Украина превратила британские летающие мишени в БПЛА-камикадзе

TWZ: Киев применил ударный вариант дрона, похожего на британский Banshee
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Finnbarr Webster / Getty Images

Украина применила ударный вариант британской летающей мишени QinetiQ Banshee Jet 80+ для безуспешного удара по Донецкой народной республике (ДНР). О возможностях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые превратили в дроны-камикадзе, рассказали в публикации The War Zone (TWZ).

«Беспилотник, по-видимому, представляет собой либо простую адаптацию QinetiQ Banshee Jet 80+, наиболее известного как беспилотник-мишень, либо родственную разработку, сохраняющую все характерные особенности. Принимая во внимание очевидную боевую задачу, беспилотник будет оснащен боеголовкой, но в остальном может мало отличаться от оригинального продукта», — пишет издание.

Отмечается, что внешне аппарат отличается от оригинального Banshee Jet 80+ направляющими под нижней частью корпуса, которые могут использовать для запуска аппарата. В остальном он похож на дрон-мишень.

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Banshee Jet 80+ получил два реактивных двигателя, которые обеспечивают скорость полета до 740 километров в час. Дальность полета дрона составляет около ста километров. Аппарат трудно обнаружить на радаре, поэтому его используют для имитации полета крылатых ракет условного противника на учениях.

Как пишет издание, ранее Британия работала над напечатанными на 3D-принтере дронами-камикадзе, которые могла бы использовать Украина. «Не исключено, что беспилотник на снимках — это напечатанная на 3D-принтере ударная версия Banshee Jet 80+», — пишет TWZ.

Ранее в феврале Росгвардия показала на видео перехваченный в Новоазовском районе ДНР дрон-камикадзе Banshee Jet-80. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили его боевую часть, которая вмещала семь килограммов взрывчатки.

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      Даниил Иринин
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