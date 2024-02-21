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21:06, 21 февраля 2024Забота о себе

Уролог перечислил главных врагов эрекции и либидо

Фото: Pxhere.com

На либидо и эрекцию влияют возраст, генетика, а также множество других факторов, рассказал хирург-уролог, андролог Марк Гадзиян. Главных врагов мужского сексуального здоровья врач перечислил в своем Telegram-канале.

Кандидат медицинских наук обратил внимание на то, что в первую очередь эрекции вредят курение и алкоголь, а также сидячий и малоподвижный образ жизни. Также, по мнению Гадзияна, испортить сексуальную жизнь способны увлечение порно и частая мастурбация.

Повышенный холестерин, плохие триглецириды или высокая глюкоза в крови, а также высокое давление и снижение уровня тестостерона тоже негативно сказываются на мужской эрекции

Марк Гадзиянхирург-уролог, андролог

Мужское сексуальное здоровье невозможно без общего здоровья организма, продолжил врач. Простатит, уретрит, аденома простаты, ишемическая болезнь сердца, болезни сосудов таза и позвоночника также могут негативно сказаться на интимной жизни мужчины.

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Также Гадзиян назвал факторы, снижающие либидо (желание заниматься сексом). В их число доктор включил стресс, недостаток витамина D, недосып, вредные привычки (включая наркотическую зависимость), нерациональное питание с большим количеством сахара и недостатком белка, а также болезни печени, щитовидной железы.

Лишний вес, особенно наличие пуза, малая физическая активность, нерегулярная половая жизнь и длительное воздержание способны значительно снизить либидо

Марк Гадзиянхирург-уролог, андролог

Напоследок андролог отметил, что с расстройствами в сексуальной сфере могут сталкиваться и спортсмены, злоупотребляющие стероидами и силовыми тренировками.

Ранее Гадзиян рассказал о причинах преждевременной эякуляции. По его мнению, эякуляция может наступить до полового акта или в самом его начале из-за стресса или воспаления.

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      Алиса Дмитриева
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