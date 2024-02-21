Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:38, 21 февраля 2024Экономика

В Германии понизили прогноз экономического роста

В Германии понизили прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,2 процента
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

По прогнозам Министерства экономики Германии, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет в этом году только на 0,2 процента. Об этом заявил глава ведомства Роберт Хабек, его слова приводит CNBC.

Министерство понизило ожидания по росту экономики с предыдущей оценки в 1,3 процента. Хабек также сообщил, что правительство прогнозирует увеличение ВВП ФРГ в 2025 году на 1 процент.

Министр объяснил пересмотр прогноза нестабильной глобальной экономической ситуацией, низким ростом мировой торговли, а также высокими процентными ставками. Все эти проблемы негативно повлияли на объем инвестиций, особенно в строительной отрасли, сказал Хабек.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Германия решила упростить выдачу гражданства. Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
Германия решила упростить выдачу гражданства.Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
2 февраля 2024

Он отметил, что экономика Германии находится в сложной ситуации. «Мы выходим из кризиса медленнее, чем надеялись», — добавил министр. При этом Хабек подчеркнул, что страна продемонстрировала свою устойчивость после отказа от закупки российских нефти и нефтепродуктов. По прогнозам ведомства, инфляция в течение 2024 года снизится до 2,8 процента, а в 2025-м — вернется к целевому диапазону в 2 процента.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сегодняшнее экономическое положение Германии позволяет сравнить ее с «усталым человеком после короткой ночи». Заявление министра стало ответом на сравнение ФРГ с «больным человеком Европы» — такой ярлык в отношении страны использовали в начале XXI века, когда в Германии росла безработица и снижались экспортные поставки.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Россия призвала суд ООН дать оценку израильской оккупации Палестины

      Пытавшегося 15 лет вернуться в Россию мужчину оштрафовали за пересечение границы

      В МИД России рассказали о планах по проведению саммита «Россия — Африка»

      Врач объяснила причины боли при менструации

      Кадыров показал две снятые с разницей в десять лет фотографии из архива семьи

      Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

      В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

      В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

      Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше