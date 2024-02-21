В Германии понизили прогноз экономического роста

В Германии понизили прогноз роста ВВП в 2024 году до 0,2 процента

По прогнозам Министерства экономики Германии, валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырастет в этом году только на 0,2 процента. Об этом заявил глава ведомства Роберт Хабек, его слова приводит CNBC.

Министерство понизило ожидания по росту экономики с предыдущей оценки в 1,3 процента. Хабек также сообщил, что правительство прогнозирует увеличение ВВП ФРГ в 2025 году на 1 процент.

Министр объяснил пересмотр прогноза нестабильной глобальной экономической ситуацией, низким ростом мировой торговли, а также высокими процентными ставками. Все эти проблемы негативно повлияли на объем инвестиций, особенно в строительной отрасли, сказал Хабек.

Он отметил, что экономика Германии находится в сложной ситуации. «Мы выходим из кризиса медленнее, чем надеялись», — добавил министр. При этом Хабек подчеркнул, что страна продемонстрировала свою устойчивость после отказа от закупки российских нефти и нефтепродуктов. По прогнозам ведомства, инфляция в течение 2024 года снизится до 2,8 процента, а в 2025-м — вернется к целевому диапазону в 2 процента.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что сегодняшнее экономическое положение Германии позволяет сравнить ее с «усталым человеком после короткой ночи». Заявление министра стало ответом на сравнение ФРГ с «больным человеком Европы» — такой ярлык в отношении страны использовали в начале XXI века, когда в Германии росла безработица и снижались экспортные поставки.