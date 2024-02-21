В Херсонской области сообщили о продолжении зачистки Крынок

Сальдо сообщил, что в Крынках продолжается зачистка отдельных мелких групп ВСУ

В селе Крынки на левом берегу Херсонской области проходит зачистка отдельных небольших групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зеленке" по окраинам села», — заявил он.

По его словам, после уничтожения основных сил ВСУ у российских военнослужащих появилась возможность применять в уличных боестолкновениях бронетехнику с минимальным риском ее поражения. Сальдо добавил, что на других участках ситуация значительно не изменилась.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль российскими войсками Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ. Президент России Владимир Путин призывал оставшихся в селе украинских бойцов сдаваться в плен.