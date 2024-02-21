Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:06, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о продолжении зачистки Крынок

Сальдо сообщил, что в Крынках продолжается зачистка отдельных мелких групп ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В селе Крынки на левом берегу Херсонской области проходит зачистка отдельных небольших групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Главным событием на фронте в Херсонской области в минувшие сутки стало установление контроля наших войск над населенным пунктом Крынки на левом берегу Днепра. Сегодня продолжается зачистка отдельных мелких групп противника в развалинах жилой застройки и "зеленке" по окраинам села», — заявил он.

По его словам, после уничтожения основных сил ВСУ у российских военнослужащих появилась возможность применять в уличных боестолкновениях бронетехнику с минимальным риском ее поражения. Сальдо добавил, что на других участках ситуация значительно не изменилась.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль российскими войсками Крынок ставит точку в контрнаступлении ВСУ. Президент России Владимир Путин призывал оставшихся в селе украинских бойцов сдаваться в плен.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Израиль утвердил решение о неприятии одностороннего признания Палестины

      Брат и сестра спасли жизнь отцу после остановки сердца

      На Украине предрекли окружение для Угледара

      В Москве задержали мужчину за изнасилование 24-летней девушки

      В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

      Пассажиры самолета толпой связали дебошира скотчем и попали на видео

      Налоговая заблокировала счета компании Ивлеевой

      Президент Мексики призвал политиков читать русскую классику

      В Херсонской области сообщили о продолжении зачистки Крынок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше